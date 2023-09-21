У конгресса США для Зеленского будут только плохие новости

Одной только Польшей проблемы администрации Зеленского не ограничились. Как сообщает американская медиа-организация в области политической журналистики «The Politico», конгресс Соединенных Штатов Америки не собирается выделять деньги Украине.

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Власти Киева рассчитывали на совершенно другой результат от поездки президента в США. Несмотря на отсутствие серьёзных успехов на поле боя, руководство страны надеялось получить новую финансовую помощь от союзников. Сегодня Владимир Зеленский должен встретиться с представителями конгресса, однако, как сообщают в издании, уже в обеих партиях Соединённых Штатов стоит вопрос целесообразности дополнительных финансовых вложений в украинский конфликт.

По словам конгрессменов, глядя на результаты летного украинского контрнаступления, становится очевидно, что Киев не сумеет серьёзно продвинуться на поле боя.

"Я надеюсь, нам не придется говорить ему, что помощь может быть отложена", - заявил журналистам лидер большинства в Сенате Дик Дурбин.

В США поднимают вопрос не просто о сокращении или замедлении помощи Украине, а о полном её прекращении. Вооруженные Силы Украины показали, что не способны без труда прорвать российскую линию обороны, а значит и затягивание конфликта с дополнительными вложениями денежных средств не имеет смысла.

Накануне спикер палаты представителей Маккарти в разговоре с журналистами заявил, что конгресс хотел бы задать Зеленскому несколько вопросов.

"Зеленский что - избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня к нему есть вопросы. Где отчетность за деньги, которые мы потратили? Каков план достижения победы? Я думаю, американцы хотят это знать", - заявил политический деятель.

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Конгрессмен Байрон Дональдс высказался об этом так: "Сейчас в Палате представителей нет денег для Украины... Для него сейчас неподходящее время находиться здесь".