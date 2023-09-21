Зерновой конфликт между Киевом и Варшавой постепенно перерос в оружейный

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проходит для украинской стороны очень тяжело. В рамках мероприятия администрация Зеленского уже успела выслушать массу упрёков в свой адрес, в особенности речь идёт о зерновом конфликте между Киевом и Варшавой.

реклама

Выступая в Соединенных Штатах Америки на брифинге для польских журналистов, президент Польши Дуда заявил, что Украина - это утопленник, который тащит спасателей вместе с собой на глубину. Анджей Дуда дал понять своему соседу, что подача в суд со стороны Киева была не самым разумным решением. Помимо этого, Украина решила заблокировать ввоз польских продуктов на свою территорию, что также не является дружеским жестом. В Польше также напомнили соседу, что через страну проходит большая часть поставляемого Украине вооружения и не стоит затевать эту игру.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не будет отправлять на Украину вооружение и военную технику.

"Украина защищается, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защищаем нашу страну. Мы больше не передаем оружие в Украину, потому что сейчас мы вооружаем Польшу", - заявил политик.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Для Киева такой расклад может иметь двойной эффект. Помимо того, что один из основных союзников постепенно отворачивается от администрации Зеленского и перестаёт поставлять оружие Вооруженным Силам Украины, это может быть сигналом для остальных государств, что помощь Украине можно прекратить. Ранее лидер избирательной кампании в Словакии Роберт Фицо уже заявлял, что планирует прекратить поставки оружия Киеву.