К таким выводам пришли журналисты испанского издания El Mundo

Журналисты испанского издания «El Mundo» считают, что затягивание конфликта может не только нанести ущерб из-за потерь на поле боя, но и спровоцировать еще более масштабный демографический кризис, связанный с бежавшими в Европу гражданами.

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По данным редакции, с начала Специальной Военной Операции за пределами страны оказалось от 5,6 до 6,7 миллионов беженцев и судя по всему, со временем эти цифры только растут. В настоящее время нет большого количества желающих вернуться на родину. Более того, по мнению журналистов, всё больше украинцев обустраивают свою жизнь в европейских странах, находят работу, женятся, заводят детей и уже не хотят возвращаться домой даже после завершения конфликта. Всё это повлияет на перспективы восстановления Украины после окончания боевых действий, ведь меньше населения - меньше экономических возможностей и отложенная демографическая проблема, которая еще сильнее ударит по стране через годы.

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Ранее мы уже разбирали то, каким образом решили бороться с этими проблемами Соединенные Штаты Америки в Польше. Напомним, Посольство и Консульство США в Польше назначило гранты для местных средств массовой информации. Журналисты обязаны выпустить ряд репортажей, которые должны показать, как сложно европейским государствам обслуживать беженцев и замотивировать украинцев возвращаться на родину, чтобы помочь своей стране.