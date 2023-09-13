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США назначило грант для польских средств массовой информации
Журналистам необходимо собрать материал для того, чтобы мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину

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  Посольство и Консульство Соединенных Штатов Америки в Польше объявило гранты для местных средств массовой информации. Журналистам необходимо выпустить различные материалы на тему возвращения граждан Украины домой из Польши.

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  Журналисты должны подготовить материалы, где будет отражена титаническая поддержка со стороны польского правительства и граждан Польши, оказываемая беженцам из Украины, бежавшим из страны после начала российской Специальной Военной Операции. Необходимо наглядно показать сложности, с которыми сталкивается польский народ, помогая украинцам и замотивировать последних приложить усилия для возвращения на родину и восстановления в собственной стране.

  "Целью этой возможности финансирования является содействие: общественному пониманию проблем и возможностей, с которыми сталкиваются украинцы; общественному интересу к усилиям Украины по возвращению и восстановлению; и долговременному влиянию поддержки, оказываемой польским обществом украинским беженцам", - заявлено на сайте Посольства и Консульства США.

  Также в дальнейшем необходимо будет собрать материал, где будут освещены примеры благополучного возвращения украинских беженцев на родину. Судя по всему, таким образом украинцам хотят донести, что их прибывание в Польше доставляет некоторые неудобства местному населению и у них есть отличная возможность вернуться на родину и начать восстановление дома.

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#россия #украина #сша #сво #польша #сми #беженцы #посольство
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