Увеличение дальности полёта ударного дрона-камикадзе может осложнить ведение боевых действий украинской стороне

В сети появилось видеозапись, сделанная беспилотным летательным аппаратом, перед уничтожением истребителя МиГ-29 Вооруженных Сил Украины на аэродроме под Кривым Рогом Днепропетровской области.

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Как сообщается, украинский истребитель МиГ-29 был поражен примерно в 65 километрах от ближайшей российской позиции. Нанесение удара дроном-камикадзе «Ланцет» на таком расстоянии встревожило западное сообщество. Дело в том, что представители российской компании-разработчика ZALA сообщали о максимальной дальности полёта БПЛА «Ланцет» до 50 километров, а в среднем данное оружие поражало украинскую технику на расстоянии от 35 до 45 километров.

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По мнению экспертов, компания из концерна «Калашников» модернизировала свои ударные дроны, и теперь боевые машины Вооруженных Сил Украины не находятся в безопасности, если стоят даже в семидесяти километрах от российских позиций. К примеру, основные боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Himars», могут применяться на дистанции от 70 до 80 километров, что в новых реалиях уже является зоной поражения обновлённых беспилотных летательных аппаратов «Ланцет».