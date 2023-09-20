"Украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тыс. человек, это самоубийственная миссия"

В интервью международному телеканалу «Russia Today» американский журналист Джексон Хинкл заявил, что меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, это взятие Российской Федерацией территорий от Харькова до Одессы.

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"Украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тыс. человек, это самоубийственная миссия", - заявил журналист.

По мнению Хинкла, вхождение всех украинских территорий в состав России, было бы благом для украинского народа, так как действующая киевская власть не стремится сохранить жизни своим людям, а наоборот отправляет их в бессмысленные и самоубийственные атаки. Журналист считает, что уже сейчас на улицах крупнейших городов должны проходить акции и митинги против действий администрации Зеленского, чтобы их родных и близких не отправляли на линию боевого соприкосновения. Напомним, не так давно Киев добавил в список военнообязанных ограниченно годных граждан, а также женщин, имеющих медицинское образование, либо опыт медика.

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"Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю её возьмут и действительно освободят от действующих властей и всего, что там происходит", - добавил американский журналист.