Польский президент высказался об отношениях между Киевом и Варшавой

Выступая в Нью-Йорке на брифинге для польских средств массовой информации, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, который может утащить за собой на дно спасающих его от гибели.

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"Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину. Он обладает невообразимой силой из-за страха, воздействия адреналина, и может просто утопить спасателя. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а на самом деле он хватается за все, что может. Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной", - заявил Дуда

Всё это последствия того самого зернового конфликта, который наносит ущерб польским фермерам и всей экономике страны в целом. По словам экономических экспертов и чиновников в сфере сельского хозяйства, даже принятые польскими властями меры для спасения своих фермеров, оказались несвоевременны и уже нанесли ущерб для экономики и граждан страны.

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Администрация Зеленского подала в суд на своих соседей, блокирующих поставки Украинского зерна. В их число входят Польша, Венгрия, Словакия. Также недавно стало известно, что после угроз со стороны Киева блокировку ввоза зерна из Украины ввела Румыния. Польша в свою очередь не стала это терпеть и заявила, что с 2024 года прекратит помощь украинским беженцам. Это касается проживания и предоставления разрешений на работу, бесплатного доступа к школам, медицинского обслуживания и семейных пособий. Также в Варшаве поднимается вопрос целесообразности поставок оружия неблагодарному соседу.