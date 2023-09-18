Для наглядности командир батальона Восток показал видео, где украинскую группу из 7 военнослужащих поражает одна мина, сброшенная с БПЛА

Командир батальона "Восток" полковник Александр Ходаковский считает, что часть потерь среди бойцов Вооруженных Сил Российской Федерации происходят из-за несоблюдения каких-то простейших правил и требований.

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К примеру, бойцы часто собираются в кучу, хоть и знают, что небо над линией боевого соприкосновения буквально кишит различными дронами Вооруженных Сил Украины. Для наглядности военачальник опубликовал видео работы беспилотника батальона "Восток". Видеоматериал можно посмотреть по ссылке: https://t.me/aleksandr_skif/2900

Группа украинских бойцов, скучковавшись в одном месте, получила прилёты мины с самого простого беспилотного летательного аппарата. Мина разорвалась прямо между военнослужащими и в результате: один человек погиб, четверо получили осколочные ранения, двое убежали, наплевав на своих товарищей. Находились бы на небольшом расстоянии друг от друга, поражения сразу пятерых бойцов удалось бы избежать.

"Сколько раз приходится повторять: даже в машине перемещайся в броне и каске, открытые пространства перебегай или переходи очень быстро, используй любое укрытие, даже если сел-лëг на пять минут кучами не собирайтесь ни-ког-да! "Умиляет" когда рассказывают, что опытные вояки говорят: не вздумайте окапываться, - так вы себя демаскируете! Тааак, давайте вспомним математику: восемьдесят процентов наших потерь - от артиллерии,; поражают, в основном, настильно летящие элементы; коптер видит людей сверху даже без тепловизора, а с ним - и подавно... Вывод: даже окопчик "лёжа" вас спасёт от настильно летящих осколков. А грунт маскируйте ветками, что ли. Точно, пользы от окапывпния больше, чем вреда", - говорится в сообщении полковника Ходаковского.