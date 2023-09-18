Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс

Как сообщает польский круглосуточный коммерческий новостной канал TVN24, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сообщил, что страна не даст Украине вступить в Европейский Союз, пока не будет решена проблема с украинским зерном.

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"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - заявил Роберт Телюс.

По его словам, польская сельскохозяйственная инфраструктура не в состоянии конкурировать с украинской, так как у Украины несколько сотен тысяч ферм, и выращивание аграрной продукции у них на совершенно другом уровне. По этой причине Польша требует заблокировать поставки украинского зерна на европейский рынок.

Ранее Европейский Союз заблокировал ввоз украинского зерна, однако 15 сентября данные ограничения были сняты. Брюссель отказал Польше в продлении этих санкций. В ответ Польша всё равно заблокировала ввоз украинских товаров в страну. За ней последовали Венгрия и Словакия. Поставляемое в Европу сельхозпродукция из Украины снижает стоимость зерновых на рынке Европы, что напрямую бьёт по экономике некоторых стран, одной из которых является Польша.