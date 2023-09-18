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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Украина не станет уступить территории в обмен на прекращение боевых действий
Судя по всему, Киев готов отправлять своих солдат в любое время года и в любых погодных условиях, несмотря ни на что

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  В интервью американскому телеканалу CBSnews Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что боевые действия не прекратятся, пока Вооруженные Силы Украины не вернут все территории до границ 1991-го года.

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  Зеленский отметил, что не собирается отдавать никаких регионов Российской Федерации в обмен на прекращение боевых действий, и Киев будет сражаться до последнего, а главное сейчас - это прорыв российской оборонительной линии.

  "Мы этого очень хотим - прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я уверен. Я не могу сказать, где быстрее, я не могу об этом говорить... потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", - заявил политический деятель.

  В этом же интервью он заявил, что украинские солдаты будут идти в наступление несмотря ни на что. Пыль, грязь, дождь, снег, град и тому подобное - это всё не преграды для его армии, контрнаступление будет проходить при любых условиях.

  "Забудьте о погоде и тому подобном. В местах, куда на бронетехнике не проехать - летим. Если мы не умеем летать – давайте отправим дроны", - считает Зеленский.

  Откровенно говоря, возникает ощущение, что украинское руководство не воспринимает сложностей, с которыми приходится сталкиваться подразделениям ВСУ. Летний период - наиболее благоприятное время для активных боевых действий. Взять даже самый просто пример: в летнее время бойцы более подвижны, их не сковывают бушлаты, куртки, утеплённые штаны, утеплённые берцы, дополнительные комплекты белья и так далее. В результате люди становятся более неповоротливыми и медлительными.

  Зачастую именно мобильность спасала жизни солдатам, и часть уцелевших в этом контрнаступлении бойцов при тех же раскладах в зимнее время попросту не выжили бы. И одно дело, если бойцам необходимо удерживать позицию, вести огонь по наступающим войскам из огневой точки, но Зеленский говорит о наступательных действиях, где от мобильности военнослужащих зависит их жизнь. Учитывая, что зачастую ВСУ не отправляют слишком близко свою бронетехнику, боясь её уничтожения, украинским военным придётся побегать. Понятное дело, и в обороне нелегко в зимнее время, однако, всё же не так тяжело, как в наступлении. Зная, какие потери понесли ВСУ в летнем контрнаступлении, что же будет, если Киев отправит их в атаку зимой?

  

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#россия #украина #сво #всу #техника #армия #контрнаступление #оружие
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