В Министерстве Обороны России пока не комментировали ситуацию вокруг населённого пункта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии населённого пункта Клещеевка. Посёлка, который является одним из ключевых в решении задачи по взятию города Бахмут. Министерство Обороны Российской Федерации пока не комментировало данную ситуацию.

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"Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада Десантно-штурмовых войск, 5-я отдельная штурмовая бригада, знаменитая 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции «Лют». Клещеевка! Молодцы!", - заявил украинский президент в своём вечернем видеообращении.

Немногим ранее в сети была выложена запись, где украинские военнослужащие развернули боевые знамёна и украинский флаг, как заявлено, в населенном пункте Клещеевка. Бои за посёлок длятся уже несколько месяцев и в нём не осталось ни одного целого дома. Ранее российские военные корреспонденты заявляли, что удерживать руины села нецелесообразно и российские подразделения отошли от населённого. Перекрестный огонь артиллерии превратил укрепления и огневые точки в груды камней и металла, не оставив возможности какой-либо из сторон закрепиться на данном рубеже. Такая же обстановка и в соседнем посёлке Андреевка.