Украинское подразделение насчитывало порядка десяти военнослужащих

Министерство Обороны опубликовало видео, на котором два бойца из 37-ой бригады на пару сумели отразить атаку группы военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Наступающее украинское подразделение насчитывало порядка десяти человек.

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Само видео длится примерно двадцать минут, но для российских бойцов эти минуты решали вопрос жизни и смерти.

В ходе боя украинская группа солдат забрасывала российских воинов гранатами, обстреливая при этом стрелковым оружием. Однако, бойцы из 37-ой бригады сумели выстоять. Огрызаясь из автоматов Калашникова, они не давали украинским солдатам подойти близко к своей части окопов.

Ребятам начали оказывать поддержку артиллеристы. В течение некоторого времени украинские формирования обратились в бегство, так как с российской стороны на помощь к двум героям уже подтягивалось подкрепление. Во время отступления по Вооружённым Силам Украины ещё прилетело несколько артиллерийских снарядов, однако, результат от прилётов неизвестен.

Таким образом двое бойцов сумели удержать позицию в схватке с многократно превосходящими силами.