Слишком сложный и долгий процесс, однако, Киев может завести реестр уклонистов и начать судить их после возвращения на Украину

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с бежавшими в европейские страны уклонистами. В частности речь идёт о тех мужчинах, которые купили справки у врачей и военных комиссаров через коррупционные сделки.

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По словам политического деятеля, процесс экстрадиции всех беглецов весьма долгий и сложнореализуемый.

"Во-первых нужно будет получать судебные решения, что они получили эту справку ненадлежащим образом, что она является проявлением коррупционного действия. На основании этого нужно будет обращаться в суды других стран, где эти граждане находятся для того, чтобы суды этих стран отменили(судя по всему, речь о статусах беженцев). Они же там находятся как беженцы, с определенными юридическими статусами. Ну и соответственно, нужно будет в судах тех стран доказать, что этот человек ненадлежащим образом получил справку." - заявил Подоляк.

По его мнению, Европа может не согласиться с передачей украинских беженцев Киеву. Как говорит советник, европейские суды могут поставить на первое место желание самих уклонистов не возвращаться домой и не служить в Вооруженных Силах Украины. В результате западные страны могут отказывать в экстрадиции беженцев на Украину.

"Массовые экстрадиции будут невозможны. Что возможно будет? Возможно будет создать реестры людей, те которые получали фиктивные справки. Потом у них будут проблемы при возврате уже на Украину, ну соответственно, дальше уже будут идти юридические процедуры. Если они добровольно сейчас не возвращаются сами, то потом когда конфликт закончится, когда они будут возвращаться, то у них возникнут юридические проблемы", - добавил советник офиса Зеленского.