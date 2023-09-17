По словам офицеров Альянса, ВСУ расходует больше боеприпасов и другого оборудования, чем производится в странах НАТО

Глава военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр признал, что военно-политический блок НАТО попросту не справляется со всеми запросами администрации Зеленского, касательно оружия, боеприпасов, техники и другого оборудования.

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"Много должно быть сделано не только, чтобы защититься от настоящих угроз, но и от потенциальных будущих угроз. Для этого нам нужен совершенно другой подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности. Сегодня начальники штабов выразили обеспокоенность, что в альянсе производственные мощности отстают.

Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей", - заявил офицер НАТО на ежегодной конференции начальников генеральных штабов Североатлантического Альянса.

Действительно, конфликт на Украине является одним из крупнейших за последние десятилетия. Военные с обеих сторон применяют тысячи артиллерийских снарядов ежедневно и ежедневно уничтожают ту или иную военную технику противоборствующей стороны. Танки, боевые машины пехоты, бронированные автомобили и многие другие единицы военной техники горят каждый день.

В условиях контрнаступления больше потерь несёт в первую очередь украинская армия и если говорить о восполнении техники и оружия, то Украина не имеет таких производственных мощностей, чтобы их ремонтировать и воспроизводить. Вся нагрузка падает на плечи союзников НАТО, но неужели такое количество стран не может производить столько же оружия, сколько производит Россия?