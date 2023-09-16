Большинство сотрудников уже долгое время находится в отпусках, а некоторые из бывших бойцов и вовсе не подходят под новые стандарты отбора в компанию

Как сообщает пресс-служба Частной Военной Компании "Вагнер", бойцы первого штурмового отряда третьего взвода решили сами собраться и отправиться в зону Специальной Военной Операции.

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По имеющимся данным, отряд Группы Вагнера отправился в зону боевых действий из Ростова-на-Дону. В каком именно статусе отправляются "Музыканты" защищать интересы Родины, неизвестно. Однако, учитывая, что ранее российское руководство запретило находиться в зоне Спецоперации всем, кто не подписал контракт с Министерством Обороны, скорее всего бойцы "Оркестра" вступили в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Мы все с Вагнера 1 ШО 3 взвод, сами собрались и едем на СВО своей группой. Нас провожали девчонки-волонтеры с Ростова. «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить", - говорится в сообщении.

В настоящее время большая часть сотрудников Частной Военной Компании "Вагнер" находится в отпусках. Напомним, во время "Марша Справедливости" Евгений Пригожин заявлял, что компания на июнь насчитывала 25 тысяч бойцов, выдвинувшихся из полевых лагерей и еще 25 тысяч находящихся в отпусках, лагерях подготовки и так далее, в совокупности 50 тысяч человек. В ту же Беларусь переправилось только 10 тысяч бойцов, небольшая часть была переправлена на выполнение боевых задач в Африке, а все остальные до сих пор находятся на отдыхе. Также не стоит забывать, что после пересмотра требований к бойцам, некоторые сотрудники больше не подходили для возвращения в ряды "Музыкантов". В новые командировки набирают людей с отличными физическими данными из определённой возрастной категории.

Учитывая сложившуюся ситуацию, часть ребят, находясь в длительном отпуске, решила всё же перейти в Министерство Обороны и продолжить работу во благо страны на украинском театре боевых действий.