Евросоюз отменил запрет на экспорт зерна из Украины, однако часть стран решила проигнорировать требования Брюсселя.

Накануне Европейский Союз отказался продлевать блокировку на ввоз украинского зерна в Европу. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить ограничения, несмотря на решение Брюсселя. Ранее Матеуш Моравецкий уже заявлял, что Польша заблокирует ввоз украинского зерна, независимо от решения Евросоюза по данному вопросу.

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Как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы открытия экспорта украинского зерна в Европу по телефону. Он выразил благодарность Еврокомиссии за принятое решение и пригрозил, что Украина будет реагировать на несоблюдение новых условий соседями.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже выступил перед избирателями и заявил, что власти страны будут и дальше действовать в интересах своего народа, а не ходить на поводу у Европейской Комиссии.

"Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!", - заявил политик своей аудитории.

При этом власти Румынии и Болгарии решили всё же послушаться руководство Евросоюза и снять ограничения по ввозу украинских товаров.