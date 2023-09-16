Оператор Yota в это же время рассматривает закрытие некоторых архивных тарифов и перевод пользователей на более современные линейки.

Как сообщается, «Русская Телефонная Компания»(более известная всем под брендом «МТС») с конца сентября поднимает абонентскую плату части тарифов примерно на 10-12 процентов. В компании заявили, что данный рост цен связан с увеличением расходов на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика.

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При этом, согласно данным, по итогам полугодия капитальные затраты оператора год к году снизились на семь процентов, до 37,4 млрд руб. Стоит также отметить, что повышение стоимости услуг прошло не только у МТС, но и у других операторов сотовой связи. Федеральная Антимонопольная Служба Российской Федерации уже обратила внимание на данную ситуацию. В 2022 году компании МТС и Мегафон уже были оштрафованы по причине роста цен на тарифы.

Абонентам «Русской Телефонной Компании» уже приходили СМС-уведомления о приближающихся изменениях в ценовой политике. Судя по всему, о повышении цен на свои услуги задумались и другие мобильные операторы. Оператор Yota сообщил, что полностью закрывает некоторые архивные тарифы, а их пользователи получат какой-либо аналог из более свежих вариантов. Несложно догадаться, что новые тарифные планы будут стоить дороже, а некоторые из пользователей могут потерять абсолютно безлимитный интернет.

За последние годы многие операторы перестали предоставлять возможность подключения полностью безлимитного интернета, взамен пользователи могут подключить лишь безлимитные опции на некоторые социальные сети, мессенджеры и сервисы.