В Курганмашзаводе сообщили о заинтересованности сухопутных войск в данных образцах техники

По заявлению заместителя исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-торговому сотрудничеству "Курганмашзавода" Романа Хромова, сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации заинтересованы в принятии на вооружение новых боевых машин пехоты «Манул», показанных впервые на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

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Данная боевая машина имеет переднее расположение двигателя и откидывающуюся заднюю аппарель для более простой и быстрой высадки десанта.

"Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в «Мануле», были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска", - заявил представитель Курганского машиностроительного завода.

Также новая боевая машина «Манул» имеет необитаемую башню, а на вооружении у нее 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемёт с калибром 7.62 миллиметра и противотанковый ракетный комплекс "Корнет". В машину помещается восемь человек десанта. Основой для «Манула» послужила БМП-3М «Драгун». Со временем в конструкцию машины ещё могут вносить корректировки по ходу опыта использования «Манула» в боевых условиях. Конструкторы изначально изготовили БМП таким образом, чтобы его можно было без труда модифицировать.