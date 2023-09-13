По мнению Михаила Подоляка, в этом нет необходимости, для Украины всё итак очевидно

По заявлению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев не будет проводить расследование касательно прилёта ракеты по рынку города Константиновка Донецкой области. Заявление было сделано в эфире радиопередачи Breakfast Show.

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Напомним, ранее в Константиновке прогремел взрыв в районе городского рынка. В сети появились видеоматериалы, где зафиксирован момент взрыва. Благодаря звукозаписи на камере, можно было услышать, что пуск ракеты произошел совсем рядом с самим рынком, так как промежуток между ним и ударом составил примерно две секунды. Вдобавок к этому, иностранные журналисты, проанализировав видеоматериалы и изучив траекторию полёта по её отражению на одной из машин, пришли к выводам, что ракета была запущена с подконтрольных Киеву территорий. Судя по всему, нештатная работа одной из систем противовоздушной обороны.

Однако, как заявляет украинский советник офиса президента: "Зачем расследование? Для нас всё очевидно. У нас более шести тысяч ракет прилетело, и мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал, "вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Это примерно та же история, то есть для нас очевидно и подтверждённо, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь, каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, где идёт зона боевых действий, наносит Российская Федерация", - якобы в расследовании нет необходимости, обычная ситуация.

Хотя ранее другой, уже бывший, советник офиса президента сообщал, что бывали инциденты, когда украинское ПВО по ошибке било по своим же городам. Конечно же, прилёт по Константиновке - это тот случай, когда необходимо провести расследование, но в Киеве понимают, что результаты расследования будут невыгодны для Украины, поэтому его не стали проводить.