Также была предпринята попытка атаковать Черноморский флот морскими беспилотными аппаратами

В ночь с 12 на 13 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе, расположенному на берегу города Севастополь. По имеющимся данным, пострадали 26 человек, четверо из них в состоянии средней тяжести.

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В Министерстве Обороны сообщают, что всего было нанесено порядка десяти ударов крылатыми ракетами. В южной части Севастопольского морского завода произошел пожар. Также есть информация, что были повреждены два находящихся на ремонте корабля. Средствами противовоздушной обороны были сбиты семь из десяти крылатых ракет, но соответственно три оставшиеся сумели нанести ущерб судоремонтному заводу имени Орджоникидзе.





"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", - заявил губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев.

Также этой ночью была попытка атаковать беспилотными морскими дронами группу кораблей Черноморского флота Вооруженных Сил Российской Федерации. Все безэкипажные катера были уничтожены патрульным кораблём «Василий Быков».