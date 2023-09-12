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Зеленский намекнул на возможные проблемы западных стран в случае отказа от поддержки Украины
Украинские беженцы могут стать оружием в руках Киева.

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  В интервью британскому изданию The Economist, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа от помощи Украине и готовности стран Европейского Союза начать диалог с Российской Федерацией по урегулированию конфликта на её условиях, сложно предугадать как это воспримет украинское общество.

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  По словам Зеленского, с начала Специальной Военной Операции на территории Украины огромное количество украинских беженцев хлынуло в страны Европейского Союза, Соединенные Штатов Америки и другие государства, поддерживающих в настоящее время Киев. Бывший украинский телеактер поблагодарил своих союзников за то, что они хорошо приняли украинских граждан бежавших за границу после февраля 2022 года и последние в свою очередь хорошо себя ведут в гостях. Однако, по словам Владимира Зеленского, в случае отказа от помощи Киеву в их странах начнутся проблемы. Украинские беженцы не смогут простить им, если они решат отвернуться от Незалежной.

  "Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну покинут. Украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил. Они не забудут эту щедрость. Но это не было бы «хорошей историей» для Европы, если бы она «загнала этих людей в угол»", - приводят заявления Владимира Зеленского The Economist.

  Грубо говоря, Владимир Зеленский пригрозил западным странам, что в случае прекращения поставок помощи на Украину украинские беженцы начнут дестабилизировать обстановку внутри стран бывших союзников, поскольку если те не поддерживают Украину, они поддерживают Россию.

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#россия #украина #сша #сво #зеленский #конфликт #европейский союз #беженцы
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