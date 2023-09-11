Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин

Согласно заявлению помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, пик ослабления рубля уже позади, и ближайшее время стоит ожидать коррекции на валютном рынке.

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"Пик ослабления рубля пройден. В ближайшие месяцы на рынок поступят большие объёмы валютной выручки от возросших цен на экспорт. Это укрепит рубль", - заявил политический деятель.

Также, по словам чиновника, в стране в ближайшее время может сократиться объём импорта товаров, что также должно будет усилить позиции отечественной валюты. После заявления помощника президента российской рубль уже отреагировал укреплением. В настоящее время американский доллар торгуется на уровне 96 рублей за условную единицу, а за один евро просят в районе 104 рублей.

Однако реальную обстановку можно будет оценить лишь по прошествии некоторого времени. За последний год уже не первый раз после подобных сообщений на рынке происходила краткосрочная коррекция, но через небольшой промежуток времени цены на иностранные валюты вновь устремлялись вверх.

Всё же данное заявление перекликается с предположениями некоторых экономических экспертов. Ранее экономисты делали ставку на скорое укрепление рубля за счёт роста цен различных товаров на мировом рынке. Рост цен начался ещё в первой половине лета, но выручка по новым расценкам начинает поступать в страну лишь спустя 2-3 месяца, что, собственно, и говорит о скорых поступлениях средств в больших объемах.