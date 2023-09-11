Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Пик ослабления рубля пройден, стоит ожидать укрепления рубля
Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин

реклама

  Согласно заявлению помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, пик ослабления рубля уже позади, и ближайшее время стоит ожидать коррекции на валютном рынке.

реклама

  "Пик ослабления рубля пройден. В ближайшие месяцы на рынок поступят большие объёмы валютной выручки от возросших цен на экспорт. Это укрепит рубль", - заявил политический деятель.

  Также, по словам чиновника, в стране в ближайшее время может сократиться объём импорта товаров, что также должно будет усилить позиции отечественной валюты. После заявления помощника президента российской рубль уже отреагировал укреплением. В настоящее время американский доллар торгуется на уровне 96 рублей за условную единицу, а за один евро просят в районе 104 рублей.

  Однако реальную обстановку можно будет оценить лишь по прошествии некоторого времени. За последний год уже не первый раз после подобных сообщений на рынке происходила краткосрочная коррекция, но через небольшой промежуток времени цены на иностранные валюты вновь устремлялись вверх.

  Всё же данное заявление перекликается с предположениями некоторых экономических экспертов. Ранее экономисты делали ставку на скорое укрепление рубля за счёт роста цен различных товаров на мировом рынке. Рост цен начался ещё в первой половине лета, но выручка по новым расценкам начинает поступать в страну лишь спустя 2-3 месяца, что, собственно, и говорит о скорых поступлениях средств в больших объемах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #цены #рубль #доллар #рынок #курс #валюта #евро
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Армия РФ пошла в контратаку на линии Работино-Вербовое, пытаясь окружить наступающую группировку ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
20
Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
17
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
34
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
29
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
75
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
10
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
7
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
8
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6
Учимся правильно использовать Furmark
9

Сейчас обсуждают

DIP48
15:17
Армяне любят кричать, что Россия им обязана. Но что и они России тоже тогда обязаны как то вспоминать сильно не любят. И еще ...Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха три десятка лет. ...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
15:15
Какие обязательства, родной ? Так это оказывается Россия не признавала независимость Нагорного Карабаха три десятка лет ? Может быть это Россия подписала в Праге заявление с признанием Алма-атинской д...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
15:13
Причем "мудрый" армянский народ выбирал этого Пашиняна дважды. Кандидат от народа, так сказать.))) Если кто хочет утонуть, спасать того бесполезно. Аминь.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:13
Аж смешно, что это пишет сало-бот ))) А чо не на фронте?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
DIP48
15:12
Что то от государства Армения не было ни малейшей помощи России в СВО. Даже на словах, которые ничего не стоят, про дела уже не говорим. Так что армяне идут лесом. Союзники.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Yilec
15:12
Пашинян такой же гробовщик Армении, как Зеля Украины.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Deneb inside
15:11
Бот, мой аккаунт с 2008 года на оверах, а кто ты есть щегол?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Apsheronsky tchai
15:09
Да. Армения – это Израиль наоборот. Израиль задумывался чтобы собрать евреев воедино, а Армения наоборот, расселяет своих по всему миру. Очень редко из этого что-то хорошее получается, System of a Dow...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:09
Сам себя не похвалишь... никто и не заметит?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Deneb inside
15:09
Все хорошо в твоем тексте, я даже скопирую его и вставлю лишь с одной правкой, но как меняется смысл)) "У этого народа когда ни будь просветление в мозгах наступит? РФ можно помочь. Один удар "Кинжал...
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем