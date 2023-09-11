"Я и моя команда должны быть готовы к длительной Специальной Военной Операции, и эмоционально я к ней готов".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к своим гражданам. В своей пламенной речи лидер Незалежной много говорил о борьбе своего народа и о том, какие украинские граждане молодцы. Однако Зеленский дал понять населению своей страны, что конфликт будет долгим.

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"Я и моя команда должны быть готовы к длительной Специальной Военной Операции, и эмоционально я к ней готов", - заявил политик.

Ранее несколько иностранных экспертов из различных информационных агентств заявляли, что в затяжном конфликте шансов у России гораздо больше нежели у Киева. Российской военно-промышленный комплекс намного эффективнее, помимо этого у Украины есть серьезные проблемы в экономической сфере. Также по мнению экспертов, не стоит сбрасывать со счетов мобилизационный ресурс, население Российской Федерации в несколько раз больше.

Последние годы Украина полностью зависит от Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки. Выделяемые средства на выплаты государственным служащим, поставки оружия, боеприпасов, военной техники, амуниции, средств связи, обучение военнослужащих и другая помощь дают возможность Вооруженным Силам Украины продолжать вести боевые действия.

Даже если лично Зеленский с его администрацией морально готовы продолжать отправлять в бой украинские формирования на протяжении долгого времени, не считаясь при этом с потерями, что он скажет, когда союзники прекратят выделять деньги Киеву?