Рынок видеокарт окончательно оторвался от доходности майнинга и настроений криптоинвесторов

Для пользователей, которые планировали обновить персональный компьютер, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что рынок видеокарт больше не зависит от майнеров криптовалют и в настоящее время на цены видеоадаптеров не влияет то, какая там доходность. А вот плохая новость в том, что несмотря на убыточность майнинга на видеокартах, графические ускорители продолжают дорожать.

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Первого сентября мы разбирали, что происходило на тот момент с ценами на рынке. К примеру, флагманская видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming стоила в начале месяца в районе 186 тысяч рублей.

На сегодняшний день цена выросла на 15 тысяч рублей, прошло при этом не более десяти дней. Благо в каталоге имеется вариант этой же модели от KFA2 за 186130 рублей.

Однако, всё же поражает удорожание исполнения от Gigabyte сразу на 15 тысяч рублей. По каким причинам произошла такая переоценка, остается только гадать.

На 2 тысячи подорожали видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, теперь самое бюджетное исполнение от Palit JetStream продаётся в районе 95 тысяч рублей

Ранее эту же видеокарту можно было купить за 93 тысячи рублей. Такой расклад может быть связан с ослаблением российского рубля на валютном рынке и сокращением выпуска геймерский видеокарт со стороны компании Nvidia. Ранее сообщалось, что компания начнёт сокращать производство геймерских видеокарт и сделает весь упор на выпуск специализированных графических ускорителей для обучения искусственного интеллекта.