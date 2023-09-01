Флагманская Nvidia GeForce RTX 4090 теперь стоит от 182 тысяч рублей

Несмотря на минувшее укрепление российской валюты со 101 рубля за долларов до 95 и резкую коррекцию майнерских криптовалют, цены на видеокарты от компании Nvidia продолжают расти, медленно, но уверенно.

реклама

Мы ранее уже обсуждали закрытие криптовалютной биржи TXbit и последствия для проектов, торговавшихся на этой площадке. Все они потеряли в цене, некоторые монеты подешевели в два или в три раза. Само собой, после этих событий майнинг вновь стал невыгоден. Однако, российские ритейлеры не стали снижать стоимость своих видеоадаптеров, а напротив, начали повышать цену. Флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 в самом бюджетном исполнении от компании Gigabyte подорожала на 7 тысяч рублей за последнюю неделю

Учитывая что и ранее цена была неоправданно высокой, наблюдать дальнейшее повышение цен на фоне укрепления рубля, особенно странно. Также поднялась цена на младшие флагманы 40-ой линейки в лице Nvidia GeForce RTX 4080 от той же компании Palit.

Теперь данную модель можно приобрести по цене в 132 тысячи рублей. Напомним, ранее видеоадаптер от данного бренда был доступен на 11 тысяч дешевле.

Понятное дело, если брать временной отрезок в полгода, модели GeForce RTX 4090 начинались от 120-140 тысяч рублей, а RTX 4080 можно было купить в районе 100-110 тысяч рублей. Вся эта ситуация играет на руку различным спекулянтам, продающим компьютерное железо на вторичном рынке. Так как всё больше людей начинает задумываться о том, чтобы сэкономить деньги и прикупить необходимые комплектующие на площадках по типу Авито.