Вдобавок некоторые шахтёры, купившие Asic для Kaspa, опасаются изменения разработчиками алгоритма проекта

Общий хешрейт сети Kaspa (kHeavyHash) превысил 19.5 PH в секунду и продолжает расти. Судя по всему, в ближайшие дни мы увидим рост суммарных вычислительных мощностей проекта выше 20 PH в секунду.

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Вместе с этим продолжает падать и доходность продукции от компании IceRiver, занимающейся производством специализированного оборудования для алгоритма kHeavyHash. Самое бюджетное решение производителя IceRiver KS0 приносит уже менее трёх долларов в сутки. Даже выросший накануне курс криптовалюты не помог возместить повышение сложности сети. В интернете многие шахтёры, прикупившие данные устройства по 800 долларов, до сих пор жалуются, что не получили заказанное ими майнинг-оборудование.

С учетом выросшего курса самой криптовалюты, окупаемость Asic-устройств от IceRiver составляет около 9 месяцев. Однако, сеть Kaspa продолжает расти, и сроки окупаемости судя по всему будут сдвигаться не в лучшую сторону. Также некоторые пользователи начали задумываться, не решит ли команда разработчиков в будущем изменить алгоритм работы проекта. В истории майнинг-индустрии уже есть примеры подобных ситуаций, когда в короткие сроки после выхода Asic-устройств под определённый алгоритм, разработчики меняли алгоритм для избежания концентрации огромных вычислительных мощностей в одних руках. Такой шаг делал дорогостоящее оборудование абсолютно бесполезным.

Откровенно говоря, есть сомнения, что команда Kaspa пойдёт на такие шаги, но в сфере криптовалют уже были такие прецеденты, что не даёт покоя некоторым криптоинвесторам.