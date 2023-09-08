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Польша поставила ультиматум ЕС, требуя продлить блокировку украинского зерна
Власти Польши в первую очередь заботятся о своих фермерах и считают неприемлемым ввоз украинского зерна в Европу

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  Ранее правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заблокировали ввоз украинского зерна в Европейский Союз, чтобы поддержать стоимость сельскохозяйственной продукции и не дать в обиду своих фермеров и земледельцев.

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  15 сентября данные ограничения должны были окончиться, но в Польше потребовали продления этих мер. Матеуша Моравецкого поддержали лидеры других стран, заинтересованных в данном вопросе. Само собой, такое требование не устроило администрацию Зеленского, у которой возникли некоторые проблемы после выхода Российской Федерации из "Зерновой инициативы". Транспортировка зерновых культур по Чёрному морю стала невозможна, вдобавок воздушно-космические силы России начали уничтожать портовую инфраструктуру Украины, расположенную на Дунае. Была надежда на скорое снятие блокировки со стороны Польши и других европейских соседей, но они начали требовать продления блокировок.

  Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил европейским странам, блокирующим поставки украинского зерна, что в случае продления этих санкций, Киев подаст на них в суд.

  "Дорогие фермеры! Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами. Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по вопросу ввоза украинского зерна.

  Судя по всему, угрозы со стороны Киева в Варшаве проигнорировали. На первое место Польша поставила свои интересы, а не интересы Зеленского и его администрации.

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