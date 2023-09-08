Российские бойцы подбили вторую британскую машину

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации поразили второй британский основной боевой танк Challenger-2 на Запорожском направлении.

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Как сообщает политик, на счету российских военных, обороняющихся на Запорожском участке, уже второй танк Challenger-2.

"Их (танков Challenger 2) порядка семи штук. Наши "птички" видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали "Корнетом" (российским противотанковым ракетным комплексом). В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали", - заявил врио главы Запорожской области Балицкий в эфире телеканала Россия-24.

Руководство Вооруженных Сил Украины перебросило свои резервные подразделения на развитие успеха в окрестностях населённого пункта Работино. Среди них 82-ая десантно-штурмовая бригада ВСУ, на чьём вооружении стояли британские танки Challenger-2. Сама бригада создавалась на основе обученных в западных странах военнослужащих. В настоящее время бои на этом участке продолжаются. Российская авиация периодически отрабатывает по украинским формированиям и не даёт двигаться дальше.