Эту информацию подтвердил президент страны Саули Ниинисте

Как сообщает финское издание "Iltalehti", Соединенные Штаты Америки разместят военную базу территории Финляндии, в менее чем двухстах километрах от территории Российской Федерации. Также военные США будут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми.

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В Финляндии уже официально подтвердили, что военной базе Соединенных Штатов быть. Об этом сообщил лично президент страны Саули Ниинисте. Как предполагают в издании, на территории Финляндии может быть даже несколько американских военных баз. Североатлантический Альянс, который создавался для борьбы с Союзом Советских Социалистических Республик, продолжает своё расширение даже после того, как "Красная страна" прекратила своё существование и вместе с ней распался Варшавский договор, создававшийся в противовес блоку НАТО.

Долгое время послесоветская Российская Федерация не занималась какой-либо деятельностью по защите своих интересов за пределами своих государственных границ. Россия утопала в большом количестве своих собственных проблем, война на Кавказе, экономический кризис, бандитизм. В период, когда СССР не стало, а Россия не претендовала ни на какие интересы, Североатлантический Альянс провёл три этапа по расширению. Еще раз, в этот период страна не отставила своих интересов за пределами своих границ. Так зачем же нужно было это расширение? И есть ли сомнения, что Швецию и Финляндию приняли бы в блок НАТО и без начала российской Специальной Военной Операции на Украине?