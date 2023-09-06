Ночью в воздух были подняты беспилотники Герань и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3

В ночь с 5 на 6 сентября Воздушно-космические Силы Российской Федерации вновь нанесли авиаудары по территории Украины. С полуночи в украинских телеграм-каналах распространялась информация из мониторинговых ресурсов, что в России наблюдается массированный взлёт беспилотных летательных аппаратов Герань, турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и дальних ракетоносцев Ту-22М3.

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С самого начала была объявлена воздушная тревога в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях, позднее её объявили на всей территории Украины. Как сообщается, мощные взрывы были слышны в Рени и Килии в Измайловском районе Одесской области. Вновь была атакована портовая инфраструктура. Основной удар пришелся в районе Килии, там расположен речной порт, который является главным перевалочным пунктом между Чёрным морем и Дунаем.

Также поступала информация о взрывах в Киевской области, однако видеоподтверждений пока нет. По имеющимся данным, авиаудары наносились крылатыми ракетами Х-101 и Х-55.