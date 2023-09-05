Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
После мятежа ЧВК Вагнер её позиции в Африке только укрепились
По словам директора международной правозащитной организации, ЧВК Вагнер не боятся рисковать в отличие от войск ООН и национальной армии

реклама

  Директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Африке Льюис Мадж заявил, что после мятежа Евгения Пригожина позиции Частной Военной Компании "Вагнер" на Африканском континенте только укрепились. Компания смогла направить в дружественные республики дополнительные силы.

реклама

  После "Марша Справедливости", бойцы Группы Вагнера уже не могли участвовать в зоне Специальной Военной Операции, проводимой на территории Украины, и руководство компании сумело перебросить больше людей в Африку. По словам Льюиса, Группа Вагнера является эффективнее других подразделений. Они не боятся рисковать, в отличие от миротворческого контингента Организации Объединённых Наций и формирований национальной армии.

  Накануне мы разбирали результативность действий ЧВК "Вагнер". "Музыканты" уничтожили группу террористов, попытавшихся захватить военную базу Минусма после выхода из неё миротворцев ООН. Последние в свою очередь решили покинуть данный участок, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и возросшей опасностью для военнослужащих миссии. Это доказывает слова Льюиса Маджа, что там где силы ООН начинают сворачивать свои подразделения, Частная Военная Компания "Вагнер" продолжает выполнять свои задачи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #чвк вагнер #армия #евгений пригожин #африка #конфликт #оон #мали
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВСУ потеснили российские подразделения в посёлке Новодонецкое
Дуда похвастался расходами Польши на оборону
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
10
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
6
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
4
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
2
В Японии начато строительство предприятия, на котором в 2027 году будет налажен выпуск 2-нм чипов
+
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
4
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
+
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
7
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
19
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Xiaomi 13T Pro получит Dimensity 9200, OLED 144 Гц 2600 нит, до 16 ГБ ОЗУ и до 1Tb SSD
+
Почтовый голубь, нагруженный флешками, оказался быстрее гигабитной связи на расстоянии до 800 км
2
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Motorola представила бюджетный 5G-смартфон Moto G84 для индийского рынка
+

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
170
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
21
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
34
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
57
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
15
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
11
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
14
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Почему взрывается и горит украинское зерно
6
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
20:52
А как же трудовое законодательство?
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часов рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
миша беляк
20:46
Если у него мобилизационный ресурс 3 млн. чел. и неограниченные поставки оружия, то к его словам надо относится очень серьезно.
Зеленский подписал «указ» об изменениях в территориальное устройство Крыма
El Grechko
20:38
Игры сами по себе парадоксальное явление, добровольно создать себе трудности, а потом превозмогать убивая нервы и/или время - разве это можно объяснить рационально? Покупка бустеров выводит эту парадо...
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
l33t_h4x00r
20:36
В Харьковской области области?
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Boris Kopyltsov
20:31
Самые надёжные Постоянные Записывающие Устройства были выпущены до августа 2011г. Надёжнее больше никогда не будет.
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
Дмитрий
20:31
Чуш полная!)))
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
N1ghtwish
20:23
На счет 14т.р. я не знаю, а вот учителю математики из Волгограда 18т.р. платили примерно год назад. В бизнес надо было идти, как один говорил.
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
N1ghtwish
20:22
15p. за комментарий платят, 8000 комментариев в месяц. Еще, видимо, за дизлайки доплачивают, вон, уже пошли стараться.
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
Серёга Танкист
20:21
Посмотрим, но первые партии как всегда пропускаем, пусть лохи тестят)))
Самсунг может стать монополистом на рынке памяти GDDR7
dmitry07
20:15
"Украинским удалось потеснить наши подразделения, но результат пока скромнее усилий" - содержание новости.
ВСУ потеснили российские подразделения в посёлке Новодонецкое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем