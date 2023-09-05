По словам директора международной правозащитной организации, ЧВК Вагнер не боятся рисковать в отличие от войск ООН и национальной армии

Директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Африке Льюис Мадж заявил, что после мятежа Евгения Пригожина позиции Частной Военной Компании "Вагнер" на Африканском континенте только укрепились. Компания смогла направить в дружественные республики дополнительные силы.

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После "Марша Справедливости", бойцы Группы Вагнера уже не могли участвовать в зоне Специальной Военной Операции, проводимой на территории Украины, и руководство компании сумело перебросить больше людей в Африку. По словам Льюиса, Группа Вагнера является эффективнее других подразделений. Они не боятся рисковать, в отличие от миротворческого контингента Организации Объединённых Наций и формирований национальной армии.

Накануне мы разбирали результативность действий ЧВК "Вагнер". "Музыканты" уничтожили группу террористов, попытавшихся захватить военную базу Минусма после выхода из неё миротворцев ООН. Последние в свою очередь решили покинуть данный участок, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и возросшей опасностью для военнослужащих миссии. Это доказывает слова Льюиса Маджа, что там где силы ООН начинают сворачивать свои подразделения, Частная Военная Компания "Вагнер" продолжает выполнять свои задачи.