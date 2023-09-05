Александр Ходаковский сообщил, что ситуация на данном направлении тяжёлая, бои идут и в настоящее время

Как сообщает командир батальона "Восток" полковник Александр Ходаковский, Вооружённым Силам Украины удалось потеснить российские подразделения в населенном пункте Новодонецкое, идут ожесточенные бои.

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По словам офицера, украинские формирования сумели заскочить в посёлок, но на фоне затраченных на это сил, успехи ВСУ весьма скромны.

"Украинским удалось потеснить наши подразделения, но результат пока скромнее усилий. При этом выведено из строя около четырёх танков Вооруженных Сил Украины (нет пока подтвержденной информации) и до взвода пехоты. Потраченные усилия взывают к продолжению наступления, но силы первой волны уже на исходе, поэтому украинское командование готовится бросить в бой резервную 38 бригаду. Что же, ещё не вечер...", - заявил военачальник Донецкой Народной Республики.

Ранее Ходаковский сообщал, что после длительной артиллерийской подготовки украинские формирования приступили к наступательным действиям. По заявлениям офицера это наступление было ожидаемо после интенсивной артподготовки. Судя по всему, украинское командование надеялось, что после нескольких дней обстрелов украинская пехота сможет без препятствий захватить населённый пункт, однако, переоценило результативность своих обстрелов. В Новодонецком гремят бои, российские подразделения уничтожают атакующие формирования ВСУ.