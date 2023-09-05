В Министерстве Обороны озвучили потери Вооруженных Сил Украины за 3 месяца контрнаступления

По данным Министерства Обороны Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины потеряли за последние три месяца порядка 66 тысяч военнослужащих и 7,6 тысяч единиц бронированной техники.

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Как заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, за летнее контрнаступление украинские формирования не сумели достичь существенных результатов, однако понесли при этом катастрофические потери. По словам военачальника, наиболее сложная обстановка сложилась на Запорожском направлении, куда руководство ВСУ ввело бригады стратегического резерва.

Украинские формирования продолжают разбиваться о российскую оборону несмотря на серьезные потери, а атаками дронов-камикадзе по гражданской инфраструктуре на территории России пытаются нивелировать свои неудачи на поле боя.

За последние месяцы на Украине началась борьба с уклонистами и их пособниками. В первую очередь начали вычищать структуры военных комиссариатов от коррупционеров и взяточников, затем начали искоренять врачей, выдающих липовые справки мужчинам призывного возраста. В настоящее время украинские структуры готовят списки уклонистов, которые незаконно покинули территорию страны, чтобы завести на них уголовные дела и потребовать от партнёров их экстрадиции. Помимо этого обновляются списки подходящих под мобилизацию граждан, теперь в армию могут призывать женщин-медиков и ограниченно годных граждан.

Эксперты считают, что такие действия могут говорить о двух вариантах: либо Киев готовится к очередному масштабному наступлению, либо на линии соприкосновения такие серьезные потери, что приходится латать дыры.