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Опубликовано видео, на котором зафиксировано первое уничтожение танка Challenger-2
Как сообщается, британский танк был уничтожен на Запорожском направлении в Работино

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  Поступают сообщения, что в ходе боя на Запорожском направлении в населенном пункте Работино был уничтожен первый британский танк Challenger-2. Украинские военные выложили видеозапись, на которой полыхает некий тяжёлый танк, башней напоминающий Challenger-2. Основанием полагать, что это именно британская боевая машина, стал характерный выступ на башне танка (тепловизор).

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  Боевая машина полыхает, предположительно, от попадания по нему противотанковой ракеты. Вооруженные Силы Российской Федерации стали первой армией в мире, которая уничтожила основной боевой танк Великобритании, до этого однажды танк был подбит из гранатомёта иракскими войсками, но танк не был уничтожен окончательно и один раз танк был полностью уничтожен дружественным огнём. По ошибке при ведении огня одна боевая машина ударила другую бронебойно-фугасным боеприпасом. Танк сгорел, унеся с собой жизни двух танкистов.

  Вновь НАТОвская техника была уничтожена на Запорожском направлении. Ранее там же были подбиты первые танки Leopard-2 и боевые машины пехоты M2 Bradley. 

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#россия #украина #сво #всу #видео #challenger 2 #запорожское направление #танк
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