Как сообщается, британский танк был уничтожен на Запорожском направлении в Работино





Поступают сообщения, что в ходе боя на Запорожском направлении в населенном пункте Работино был уничтожен первый британский танк Challenger-2. Украинские военные выложили видеозапись, на которой полыхает некий тяжёлый танк, башней напоминающий Challenger-2. Основанием полагать, что это именно британская боевая машина, стал характерный выступ на башне танка (тепловизор).

реклама

Боевая машина полыхает, предположительно, от попадания по нему противотанковой ракеты. Вооруженные Силы Российской Федерации стали первой армией в мире, которая уничтожила основной боевой танк Великобритании, до этого однажды танк был подбит из гранатомёта иракскими войсками, но танк не был уничтожен окончательно и один раз танк был полностью уничтожен дружественным огнём. По ошибке при ведении огня одна боевая машина ударила другую бронебойно-фугасным боеприпасом. Танк сгорел, унеся с собой жизни двух танкистов.

Вновь НАТОвская техника была уничтожена на Запорожском направлении. Ранее там же были подбиты первые танки Leopard-2 и боевые машины пехоты M2 Bradley.