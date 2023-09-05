Дроны-камикадзе были уничтожены над Калужской, Московской и Тверской областями. В результате никто не пострадал

В ночь с четвертого на пятое сентября украинские формирования вновь предприняли попытку атаковать регионы Российской Федерации беспилотными летательными аппаратами. Как сообщают в Министерстве Обороны, дроны были уничтожены над Калужской, Московской, Тверской областями. В связи с этим аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостановили полёты.

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Как сообщает местная администрация, в Подмосковье в результате падения обломков беспилотника был поврежден бытовой объект. В результате уничтожение БПЛА над Тверской областью от падения обломков никто не пострадал, разрушений также не произошло.

За последний месяц попытки атаковать российские регионы становятся всё интенсивнее. Киев практически каждый день отправляет по несколько дронов-камикадзе для нанесения ущерба на территории Российской Федерации. Благо зачастую эти атаки разбиваются о противовоздушную оборону.

В течение последних месяцев Россия серьезно нарастила системы противовоздушной обороны во многих регионах страны. Украинским БПЛА всё сложнее пробиться сквозь российскую защиту. Однако, в случае когда большим количеством беспилотников удаётся перегрузить ПВО, как это было недавно в Псковской области, где в атаке было зафиксировано свыше двадцати дронов, украинским войскам удаётся добиться успеха.