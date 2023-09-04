Из данного населённого пункта в это время начала выходить миротворческая миссия ООН и базу решили занять террористы

Как сообщает пресс-служба Частной Военной Компании "Вагнер", август у "Музыкантов" выдался плодотворным. Бойцы компании сумели в середине августа закрепиться на базе Минусма африканской республики Мали.

реклама

Совместно с Вооруженными Силами Республики Мали, ЧВК "Вагнер" уничтожает террористические ячейки на территории страны. За минувший месяц "Оркестр" смог вычистить несколько населённых пунктов. Местное население радо пребыванию в африканском государстве бойцов Группы Вагнера, которые помогают сделать Мали безопасным.

"Мы с боями брали базу ООН, когда те выходили из неё с концами. Нет, не с миротворцами воевали. Джихадисты тоже хотели отжать себе нажитое местечко", - сообщает один из бойцов компании.

Позднее в пресс-службе командования Миротворческих Сил Организации Объединённых Наций заявили, что вынуждены были досрочно вывести войска из базы Минусма из-за ухудшения безопасности в регионе и вытекающими из этого большими опасностями для военнослужащих миссии. По имеющейся информации, после выхода из базы, колонна миротворцев дважды попадала в засаду боевиков, но сумела добраться до пункта назначения.

Уже после этого от террористов был освобождён населённый пункт Бир, о котором мы писали в одной из статей.