Сотрудники Группы Вагнера сообщают, что за последние дни отчистили населённый пункт Бир от террористов

Вооружённые Силы Республики Мали совместно с бойцами Частной Военной Компании "Вагнер" приступили к уничтожению террористических организаций и бандитских формирований на территории региона.

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Как сообщается, за минувшие дни был полностью очищен населённый пункт Бир. В данном поселении были уничтожены боевики из радикального движения «Азавад», ответвления запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Помимо этого были обнаружены и ликвидированы боевики в нескольких близлежащих укрепленных пунктах, недалеко от посёлка. В будущем компания планирует полностью избавить Республику Мали от местных террористических организаций и других бандитских группировок.

Накануне представители одного из подразделений "Аль-Каиды", также запрещенной на территории Российской Федерации, объявило войну ЧВК "Вагнер" и Вооружённым Силам Республики Мали. Судя по поступающей от сотрудников Группы Вагнера информации, на данный момент времени террористические организации проигрывают в этой схватке. Бойцы Вагнера продолжают уничтожать представителей "Игил", "Аль-Каиды" и других террористических организаций.