Об этом сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор

Как сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор, американский McDonald’s вернётся в Россию, если изменятся обстоятельства. Однако, по его мнению это возвращение будет в новом формате.

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"У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", - заявил предприниматель.

Ранее в одной из статей мы затрагивали тему ухода иностранных компаний, с надеждой на скорое возвращение. Компания McDonald’s является одним из таких примеров. В связи с огромным количеством санкций, которые ввели против Российской Федерации, многие компании были вынуждены приостановить свою деятельность. Для многих брендов такая пауза в сотрудничестве может и вовсе оказаться критической. Всегда есть опасения, что ваше "рыбное" место займёт кто-то другой и по возвращению вам придётся отвоёвывать своё место под солнцем по новой.

Сложно сказать, стоит ли McDonald’s опасаться подобной ситуации, но к примеру некоторые автомобильные бренды, приостановив деятельность в России, рискуют вернуться на этот же рынок, когда он уже будет освоен китайским автопромом, и конкурировать будет сложнее чем прежде. Для любой компании такие паузы могут обернуться потерей рынка, что негативно сказывается на общей прибыли компании.