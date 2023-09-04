МИД Франции: Россия была и будет. Нам придется найти возможность совместно с ней вернуть крепкую архитектуру безопасности

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью журналистам Le Monde заявила, что так или иначе, с Российской Федерацией придётся договариваться и вновь налаживать с ней сотрудничество в различных отраслях, в том числе и в сфере безопасности.

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"Россия была и будет. Значительная ее часть находится в Европе. Нам придется найти возможность совместно с ней вернуть крепкую архитектуру безопасности, которая бы учитывала позиции всех сторон в обеспечении стабильности", - заявила французский дипломат.

Этой позиции на самом деле придерживается не одна Катрин Колонна. На Западе есть понимание, что так или иначе Российская Федерация никуда не денется и разница будет лишь в том, какие отношения будут с ней выстраиваться, дружественные или нет. В любом случае, с интересами России придётся считаться.

В настоящее время многие государства и различные частные компании прекратили деятельность и торговые отношения с Россией. Определённо, эти решения не отвечают интересам самих компаний и регионов, а являются лишь вынужденными мерами, из-за давления со стороны руководства США и Евросоюза. Однако после окончания этого конфликта и выхода из сложившейся ситуации, многие компании с радостью вернутся на российский рынок, и большинство государств, которые ввели санкции против России, будут не против возобновления сотрудничества с руководством РФ.