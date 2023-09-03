На этой же неделе подал в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что Алексей Резников покидает пост министра обороны. Как сообщается, его место займёт глава фонда государственного имущества Рустем Умеров.

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"Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабного конфликта. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - заявил украинский президент.

Также Зеленский сообщил, что пообщавшись с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сумел договориться о начале подготовки пилотов Вооруженных Сил Украины на территории Франции.

Стоит сказать, что за последнюю неделю Алексей Резников - не единственный министр обороны, покинувший свой пост. В этот четверг стало известно, что его коллега из Великобритании Бен Уоллес также ушел с должности министра обороны. Связаны ли две эти отставки между собой, или это обычное совпадение, остаётся под вопросом.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1428699099/25660