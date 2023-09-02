Администрация Зеленского нашла способ восполнить потери ВСУ

Ранее мы обсуждали заявление секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Алексея Данилова, что в ближайшие недели украинские государственные органы сумеют составить полный список уклонистов, бежавших заграницу по липовым справкам и документам, и заведёт на них уголовные дела.

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Теперь стало известно, что Киев вероятнее всего потребует от других государств экстрадиции военнообязанных украинцев, покинувших территорию страны незаконно. Об этом сообщил глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Судя по всему, все экстрадированные сразу же пополнят ряды Вооруженных Сил Украины.

За последние месяцы администрация Зеленского начала борьбу с коррумпированными чиновниками военных комиссариатов, которые помогали призывниками избежать службы в ВСУ. Затем началась охота за врачами, выдающими липовые справки, по которым кандидаты становились якобы непригодными к военной службе.

Накануне во французском издании "Le Figaro" вышла статья об одном из бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины Иване Ищенко. В первые месяцы 30-ти летний мужчина вступил в ряды украинской армии.

"Раньше я думал, что я супергерой, но когда видишь боевые действия в реальной жизни, понимаешь, что ты к ним не причастен", - заявил он в интервью французским журналистам.

После месяца на линии соприкосновения, повидав за это время грязь, кровь и смерть, парень заплатил 5000 долларов, чтобы автомобиль с государственными номерами вывез его к государственной границе.

Ещё один из украинских беженцев рассказал изданию, как он заплатил те же 5000 долларов для получения медицинской справки о непригодности. 24-летний парень понимал, что это будет позором в глазах соотечественников, но выбор был таков.

Судя по всему, такие ребята могут в ближайшее время попасть в списки новобранцев ВСУ и уплаченные ими деньги дали лишь небольшую отсрочку от участия в украинском контрнаступлении.