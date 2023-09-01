Против всех беглецов будут возбуждены уголовные дела. Также будут наказаны все врачи, выдающие им справки

Как заявляет секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексей Данилов, в скором времени государственные органы и спецслужбы получат весь список украинских уклонистов, бежавших за пределы страны по липовым справкам и документам. Также будут вычислены все врачи и другие чиновники, которые помогают соотечественникам избежать мобилизационных мероприятий.

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По словам Данилова, уже через 2-3 недели вся работа по поиску имён уклонистов и их пособников будет завершена. По окончанию проверки против всех бежавших на Запад мужчин призывного возраста будут заведены уголовные дела, естественно, врачи, фигурирующие в таких случаях, также будут привлекаться к ответственности.

Также украинский политик считает, что пора мобилизовывать мужчин, "условно подходящих" на военную службу.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – подходящий или условно подходящий. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", - заявил Данилов.

Становится всё очевиднее, что осенью власти Украины проведут масштабные мобилизационные мероприятия. Ранее администрация Зеленского расправилась с военными комиссарами, которые коррупционными схемами помогали избежать мобилизации, теперь взялись за врачей.