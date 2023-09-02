ВСУ пытаются развить наступление на данном участке, но попадает под плотный огонь артиллерии и авиации

Поступает информация, что Вооруженные Силы Российской Федерации вышли из населённого пункта Работино. Из-за беспрерывного наплыва украинских формирований и полного разрушения всех домов и укрытий в посёлке, удерживать его дальше было нецелесообразно, и в Министерстве Обороны решили отвести войска, чтобы сохранить жизни своих солдат. Российская Армия отошла к югу от Работино. Сейчас наступающие подразделения Вооруженных Сил Украины обрабатываются артиллерией и авиацией.

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В это же время, на Артёмовском направлении ВСУ пытаются вновь атаковать населённый пункт Клещеевка, но каждый раз несут потери и откатываются обратно.

По Купянском руководство украинской армии стянуло свои резервы, армия заняла оборонительные позиции. Бои приняли позиционный характер.

На Херсонском направлении украинские формирования также активизировались. Регулярно предпринимаются десантироваться на занимаемый российскими войсками берег Днепра.

Самая сложная ситуация всё же на Запорожском направлении. После отхода российских войск от Работино, ВСУ пытаются развить успех на этом участке и продолжают идти в атаку, несмотря на плотный огонь артиллерии и авиации.