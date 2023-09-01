По мнению бывшего офицера НАТО, есть два фактора, из-за которых помощь Украине может прекратиться

Эксперт леволиберальной великобританской газеты The Guardian считает, что время Украины подходит к концу, и всё очевиднее, что её союзники всё меньше рассчитывают на какой-либо переломный момент на поле боя в пользу Киева.

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По мнению Фрэнка Ледвиджа, всем уже ясно, что украинское контрнаступление не увенчалось успехом, лето закончилось, а линия соприкосновения не сдвинулась. Более того, Армия Российской Федерации провела успешную наступательную операцию в сторону Купянска и выставила украинские вооруженные силы в невыгодном свете. Киев обвиняет в своём провале западных союзников, причем весьма небезосновательно. У тех же Соединенных Штатов Америки есть огромные запасы военной техники - танков, артиллерии, боевых машин, пехоты, не говоря уже об истребителях. Часть этой техники пылится на складах и ждёт команды на списание и утилизацию. Союзники могли бы поставлять намного больше вооружения, если бы имели желание. Западные генералы, в свою очередь, упрекают Киев в неиспользовании общевойсковых действий, при выполнении которых ВСУ сумели бы достигнуть на порядок лучших результатов. Однако, для общевойсковых действий требуется наличие еще одной составляющей, с которой у ВСУ туго - авиации, но это опять же возвращает к вопросу о желании передавать Киеву оружие.

"Различные повторные объявления относительно F-16, направляющихся в сторону Украины, маскируют реальность того, что они фактически не будут развернуты в каком-либо количестве до конца следующего года", - считает эксперт.

Говоря о сроках, Фрэнк Ледвидж напоминает о первой причине, по которой Киеву не стоит тянуть время. В следующем году проходят выборы в Соединенных Штатах Америки, и далеко не факт, что всем данным Киеву обещаниям суждено сбыться. Новое правительство США может пересмотреть свою политику в отношении Украины и либо сократить помощь до сугубо гуманитарной, либо вовсе прекратить её. Даже в настоящее время видения Джо Байдена "перемоги" Украины отличается от мирного плана Зеленского. Также в НАТО всё больше заявлений, что Киеву необходимо торговать своими территориями. Хоть позже за сказанное и принесли извинения, но от самой идеи не отказались.

Второй причиной, по которой западная кампания "Украина" может свернуться - это растущая угроза вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. Большинство экспертов сходится во мнении, что горячая фаза противостояния Китая с Тайванем может начаться до 2027 года. Помимо этого есть еще другие точки на планете, где в любой момент может вспыхнуть очередной пожар.