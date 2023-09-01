Данная бронетехника отличается дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм

Украинские формирования начали получать обновленные бронированные автомобили "Козак-2М1". Как заявлено, данная военная техника оснащена боевым модулем, управляемым дистанционно. Орудием новинки выступает крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм . Техника уже была замечена в зоне боевых действий.

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За счёт последних модификаций, украинские военнослужащие могут вести огонь, не выходя из бронемашины. Также боевой модуль оснащен оптической системой. Старая модель данной техники имела только открытую турель с бронелистами, защищающими пулеметчика со спины и по бокам. Заявлено, что модификации были внедрены с помощью иностранных технологий. Учитывая, что ранее данные боевые машины проходили испытания с модулями турецкой компании Aselsan, то не исключено, что на борту "Козак-2М1" стоит один из двух модулей компании: Sarp Dual либо Sarp Zafer. Обе разработки позволяют вести огонь дистанционно.

Неизвестно, насколько массовым будет данный продукт и будет ли вообще серийным. Если исходить из того, каким образом в настоящее время ведутся боевые действия со стороны Украины, то большой необходимости в глубоких модернизациях данных машин нет. Вооруженные Силы Украины последнее время стараются не использовать военную технику для атак, а в качестве транспортного средства сойдут и базовые модели "Козак-2М".