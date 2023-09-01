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США передадут Киеву первые 10 танков M1 Abrams уже в середине сентября
Во общей сложности Украине будет поставлено порядка 31 танка

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  Как сообщает американская медиа-организация Politico, Украина получит первые десять танков M1 «Abrams» уже в середине сентября. Всего Соединенные Штаты Америки поставят Киеву 31 тяжелый танк.

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  Изданию сообщили об этом её источники в Пентагоне, так что вероятнее всего, танки действительно уже скоро попадут на территорию Украины, вопрос только в том, когда Киев намерен применить их на поле боя. По сути данные боевые машины также не смогут внести глобальных изменений в ситуации на линии соприкосновения, но те же британские танки Challenger-2 так и не попали в зону боевых действий, хотя были поставлены еще до начала украинского контрнаступления. Пока что среди украинского чернозёма ржавеют остовы немецких Leopard-2 и французских AMX-10.

  Теперь украинское руководство возлагает большие надежды, что каких-либо изменений в конфликте удастся добиться получив американские истребители F-16, или же их аналоги из стран НАТО. Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил от союзников ни много ни мало 160 самолётов. Несмотря на то, что украинские пилоты пока только проходят обучение на американских истребителях, Владимир Зеленский постоянно напоминает западным партнёрам про истребители, словно это каким-то образом ускорит процесс.

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#россия #украина #сша #сво #техника #танки #зеленский #f-16 #leopard #abrams
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