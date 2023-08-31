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Лукашенко назвал требования о выводе ЧВК Вагнер необоснованными и глупыми

Задолго до прибытия ЧВК Вагнер в Республику Беларусь, власти Польши с радостью объявляли об открытии на территории страны военной базы США с постоянный контингентом войск
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  Ранее министерства иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Республики Беларусь, чтобы те вывели со своей территории все подразделения Частной Военной Компании "Вагнер".

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  Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал требования соседей:

  "Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это - необоснованные и глупые требования", - заявил лидер Республики Беларусь.

  Действительно, в марте 2023 года к примеру было официально объявлено, что на территории Польши начал работать постоянный гарнизон Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки. Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак был рад присутствовать на таком значимом для Польши событии и выразил в тот день своё удовлетворение тем, что присутствие армии США теперь является фактом.

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  Частная Военная Компания "Вагнер" начала передислокацию в Республику Беларусь уже в конце июня. Почему же власти Польши не радуются прибыванию Группы Вагнера в Беларуси, как армии США в своей стране - непонятно.

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Теги

россия сша вагнер армия польша чвк беларусь александр лукашенко прибалтика
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