В ходе украинского контрнаступления танки Leopard-2 не сумели показать себя на поле боя

Как сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten(DWN), имидж концерна Rheinmetall резко снизился, после начала применения танков Leopard-2 в безуспешном украинском контрнаступлении.

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В иностранных средствах массовой информации поставки современных танков Leopard-2A6 преподносились как оружие способное изменить ход боевых действий на Украине. Но после начала украинского контрнаступления в июне 2023 года, стало понятно, что Leopard-2 ничем не отличается от любых других танков. Немецкая техника не сумела показать каких-либо результатов на поле боя. В первые недели на Запорожском направлении бойцы Министерства Обороны Российской Федерации смогли уничтожить несколько единиц этих боевых машин, что сразу же отразилось на имидже Rheinmetall.

Также сказался и рост конкуренции среди различных, компаний производящих оружие. На фоне горящих танков Leopard-2, Южнокорейские K2 "Черная пантера" начали смотреться куда выигрышнее. Сама машина более современная, имеет всё высокотехнологичное оборудование, и при этом данные танки еще ни разу не были выведены из строя на поле боя. Однозначно, это связано с тем, что и в масштабных боевых действиях они не успели поучаствовать, но всё же этот статус выглядит выигрышнее, чем "отправлен в атаку и уничтожен, не принеся никакой пользы".