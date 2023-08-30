Несмотря на гибель основателя компании Евгения Пригожина, Группа Вагнера продолжает выполнять поставленные перед ней задачи

Несмотря на гибель трёх важнейших членов руководства Частной Военной Компании "Вагнер", "Музыканты" продолжают выполнять свою работу на Африканском континенте, в Сирии, а также в Республике Беларусь.

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Сотрудники компании продолжают бороться с террористами из Аль-Каиды, ИГИЛ и других запрещённых на территории Российской Федерации организаций. В Республике Беларусь инструкторы Группы Вагнера также не прекращают передавать свой боевой опыт военнослужащим и сотрудникам различных силовых ведомств. В настоящее время на полигоне проводятся тактические учения с артиллерийскими и танковыми подразделениями Республики Беларусь.

Также сообщается, что компания продолжает набирать новых бойцов. Как говорят в организации, большой упор теперь идёт на физическую подготовку кандидатов. Как заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в одном из своих последних сообщений, - "Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся."

В настоящее время компания работает в штатном режиме, и никаких проблем с организацией работы пока не ощущается. Будем следить за дальнейшими развитием событий.