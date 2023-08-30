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Несмотря на гибель трёх важнейших членов руководства Частной Военной Компании "Вагнер", "Музыканты" продолжают выполнять свою работу на Африканском континенте, в Сирии, а также в Республике Беларусь.
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Сотрудники компании продолжают бороться с террористами из Аль-Каиды, ИГИЛ и других запрещённых на территории Российской Федерации организаций. В Республике Беларусь инструкторы Группы Вагнера также не прекращают передавать свой боевой опыт военнослужащим и сотрудникам различных силовых ведомств. В настоящее время на полигоне проводятся тактические учения с артиллерийскими и танковыми подразделениями Республики Беларусь.
Также сообщается, что компания продолжает набирать новых бойцов. Как говорят в организации, большой упор теперь идёт на физическую подготовку кандидатов. Как заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в одном из своих последних сообщений, - "Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся."
В настоящее время компания работает в штатном режиме, и никаких проблем с организацией работы пока не ощущается. Будем следить за дальнейшими развитием событий.