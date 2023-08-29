Такое правило утвердили в Кабинете Министров Российской Федерации

Кабинет Министров утвердил новый порядок продажи смартфонов и других гаджетов с операционной системой Android. Теперь в каждом продаваемом на территории России устройстве сразу должен быть предустановлен магазин приложений RuStore.

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На самом маркетплейсе уже начали появляться иностранные приложения. Как сообщают разработчики RuStore, в настоящее время идут переговоры с иностранными компаниями по поводу размещения их приложений в каталоге площадки.

RuStore - далеко не первое приложение, которое стало обязательным для предустановки на Android-устройства перед продажей на территории Российской Федерации. Ранее поставщиков и ритейлеров обязали устанавливать на продаваемую продукцию, причём как Android, так и ios, сервисы Яндекс, Mail.ru, госуслуги и некоторые другие.

Как именно будет происходить выполнение новых требований, непонятно, некоторые производители смартфонов, как мы помним, и вовсе официально ушли с российского рынка, а часть продукции поступает по параллельному импорту. Единственный расклад, при котором условия Кабинета Министров будет выполняться в полном объеме, - это если компании, занимающиеся продажами начнут устанавливать всё необходимое ПО вручную.